¿Qué Pasó en el Circuito Exterior Mexiquense Hoy? Incendio Dificulta Visibilidad a Conductores

La tarde de este lunes 23 de marzo de 2026, se registró un incendio de pastizales que ha provocado poca visibilidad en el Circuito Exterior Mexiquense, en Nezahualcóyotl, en Estado de México (Edomex).

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Un incendio de pastizales en las inmediaciones del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la caseta del Bordo de Xochiaca, dificulta la visibilidad en la vía.



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El siniestro ha provocado la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia en la zona.

Así se observa el incendio de pastizales en Circuito Exterior Mexiquense. Foto: N+



Incendio previo en el Bordo de Xochiaca

Horas antes, los servicios de emergencia apagaron un incendio localizado en el relleno sanitario del Bordo de Xochiaca, a la altura de la calle Vergelito, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Dicho siniestro ocasionó una intensa columna de humo negro que fue visible a varios kilómetros de distancia, y como consecuencia se preocuparon los habitantes de colonias adyacentes.

Los usuarios de redes sociales compartieron imágenes del humo elevándose de manera densa como alerta para automovilistas y a vecinos del sitio.

Bomberos y protección civil acudieron por incendio

Las llamas causaron la movilización de elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil, tras trabajos para contener el incendio.

Las investigaciones mencionaron que el fuego se originó sobre la llanura de la franja ubicada entre el Bordo de Xochiaca y la avenida Vicente Villada, en la colonia Benito Juárez.

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Con información de N+

HVI