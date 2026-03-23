Incendio Deja un Muerto en Edomex Hoy: ¿Qué Pasó en Casa en Chimalhuacán este 23 de Marzo 2026?

La mañana de hoy, 23 de marzo de 2026, se registró un incendio en una vivienda del municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), con saldo de una persona muerta.

Los hechos se registraron en una casa ubicada en el cruce de las calles Amado Nervo y Tamaulipas, en la colonia Jardines de San Agustín, hasta donde se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías municipales.

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Incendio en casa hoy

En ese sitio, se alertó que entre las 06:00 y las 07:00 horas de este lunes comenzó a arder la segunda planta de una vivienda.

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a una persona inconsciente; pero hasta el momento no se sabe si la víctima se quedó dormida y no alcanzó a salir del lugar.

Posteriormente se confirmó el fallecimiento del hombre, por parte de familiares que indicaron que el inmueble también fungía como negocio.

Se trata de un sitio de confección de ropa, por lo que en la casa había muchas telas.

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Investigación por parte de Fiscalía

Ante los hechos, se solicitó la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el levantamiento de los indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Los agentes determinarán cómo inició la conflagración, y determinarán las causas exactas del deceso de la víctima.

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Con información de N+.

spb