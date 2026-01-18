Fuertes Lluvias Causan Inundaciones Hoy 18 de Enero de 2026: ¿Dónde Hay Afectaciones?

Este domingo 18 de enero de 2026, intensas lluvias vespertinas provocaron encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México, afectando principalmente municipios del Estado de México.

Los primeros reportes de lluvia comenzaron alrededor de las 16:39 horas en Cuautitlán Izcalli, donde se registraron precipitaciones que continuaron intensificándose durante la tarde.

Afectaciones en Estado de México

En el municipio de Tultitlán, el Periférico Norte en la Vía José López Portillo y cercanías presentó severos encharcamientos desde las 17:15 horas. La acumulación de agua en la vialidad dificultó la circulación vehicular en la zona conocida como la bandera.

Adicionalmente, en la misma zona se reportó la caída de un árbol a la altura de la bandera del Periférico Norte alrededor de las 17:07 horas, lo que complicó aún más el tránsito vehicular.

En San Francisco Coacalco, específicamente en la Avenida José López Portillo 220, a la altura de Plaza Coacalco, también se registró lluvia intensa cerca de las 16:56 horas, según reportes de grupos de emergencia locales.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado de México (C5 Edomex) informó a las 16:42 horas sobre la presencia de lluvia ligera en los municipios de Zinacantepec y Naucalpan, emitiendo recomendaciones para automovilistas sobre mantener distancia y reducir velocidad.

Una fuerte tromba con granizo se registró en el centro de San Juan Teotihuacán, donde las calles y los vehículos quedaron cubiertos de hielo.

Así quedaron las lluvias de San Juan Teotihuacán después de la tromba de esta tarde. Foto: N+

Impacto en transporte público

El servicio de Mexibús Línea 1 se vio afectado por las precipitaciones. A las 18:09 horas, las autoridades del sistema reportaron retrasos debido a una inundación a la altura de la estación Insurgentes, exhortando a usuarios a tomar precauciones.

Pronóstico para CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso a las 17:00 horas, advirtiendo que el ambiente permanecería fresco con cielo nublado durante la tarde. Las autoridades previeron que las lluvias continuarían con chubascos ocasionales que podrían estar acompañados de actividad eléctrica.

