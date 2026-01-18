¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro Hoy? Pipa Termina Osbtruyendo Carriles

La cisterna de una pipa de Pemex se desprendió de la cabina, causando un accidente en la autopista México-Querétaro este domingo 18 de enero 2026 y caos vial, luego de que el transporte de carga quedará atravesado sobre los carriles, obstruyendo el paso.

De acuerdo con Guardia Nacional de Carreteras, el incidente se registró cerca del km 028+500, de la carretera México-Querétaro, con rumbo a la caseta a Tepotzotlán, en el Estado de México.

Video: Pipa de Pemex Provoca Caos Vial tras Derrame de Combustible en México-Querétaro

La pipa no se encontraba cargada, por lo que no se requirieron mayores trabajos de evacuación y solo hubo labores para retirar la unidad, así como pequeñas labores preventivas para evitar que vehículos derrapen posteriormente con el derrame de combustible.

Luego de alrededor de una hora y media, a las 11:00 horas, N+ pudo constatar que se había reabierto la circulación.

