Matan a Gasero en Ecatepec: Así Fue el Ataque Dentro de su Casa Hoy 20 de Octubre de 2025

Este lunes, 20 de octubre de 2025, un gasero fue asesinado durante un ataque directo dentro de su domicilio, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El ataque se registró esta mañana, en calle Durazno esquina Valle de Guadiana, en la colonia Granjas Independencia de dicho municipio.

La víctima fue identificada como Gabino 'N' de 49 años. Foto: Gobierno de Ecatepec.

Efectivos del sector 26 recibieron un llamado de auxilio por una persona lesionada con arma de fuego; al llegar al lugar hallaron a un hombre en el patio de una vivienda, y aunque arribó una ambulancia, paramédicos confirmaron que ya había fallecido.

Inmediatamente se implementó un operativo con seguridad perimetral para el levantamiento del cuerpo por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) y se instrumentó un despliegue con la policía municipal del sector, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y respaldo de Fuerza de Tarea Marina, mediante el seguimiento de cámaras de vigilancia para dar con el paradero del responsable.

¿Qué se sabe del ataque contra el gasero?

Según los primeros reportes, la víctima, Gabino “N”, de 49 años, de oficio gasero, llegó a un inmueble de su propiedad y ya era seguido por otro hombre que le disparó en la mejilla del lado izquierdo, en un ataque directo y luego escapó a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento no hay detenidos por el homicidio. Foto: Gobierno de Ecatepec.

Elementos de la policía municipal, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México implementaron un operativo en la zona para dar con el responsable del homicidio.

