Transportistas Acordaron Liberar Calles Hoy: ¿Habrá Megabloqueo este 14 de Enero del 2026?

Un grupo de transportistas del Estado de México que afectaron vialidades llegaron a un acuerdo para liberar las calles este 13 de enero de 2026, luego de establecer una mesa de diálogo con autoridades mexiquenses. En N+ te decimos si habrá el megabloqueo que se planeó para el 14 de enero.

¿Qué denuncian los transportistas del Edomex?

Transportistas del Estado de México denuncian aumento de la inseguridad, abusos que dicen padecer y extorsiones.

¿Dónde fueron los bloqueos de transportistas del Edomex?

Bloqueos viales en Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México–Puebla

Bloqueos en la México-Texcoco

Bloqueo en la Autopista México- Cuautla, en la zona de Boulevard San Buena Aventura, en Ixtapaluca. (Autopista Chalco–Cuautla)

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense

¿A qué hora inició la manifestación de transportistas hoy?

A partir de las 9:00 horas del 13 de enero de 2026, inició la llegada de transportistas a diferentes puntos de la zona.

Así levantaron bloqueos transportistas del Edomex

Cerca de las 11:00 horas, miembros de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía del Edomex, dialogaron con los transportistas y decidieron quitar los bloqueos al acordar una reunión el jueves 15 de enero de 2026 en Toluca, para poner en la mesa sus demandas.

HVI