Transportistas Acordaron Liberar Calles Hoy: ¿Habrá Megabloqueo este 14 de Enero del 2026?
Transportistas del Estado de México denuncian aumento de la inseguridad, abusos que dicen padecer y extorsiones
Un grupo de transportistas del Estado de México que afectaron vialidades llegaron a un acuerdo para liberar las calles este 13 de enero de 2026, luego de establecer una mesa de diálogo con autoridades mexiquenses. En N+ te decimos si habrá el megabloqueo que se planeó para el 14 de enero.
¿Qué denuncian los transportistas del Edomex?
¿Dónde fueron los bloqueos de transportistas del Edomex?
- Bloqueos viales en Calzada Ignacio Zaragoza
- Autopista México–Puebla
- Bloqueos en la México-Texcoco
- Bloqueo en la Autopista México- Cuautla, en la zona de Boulevard San Buena Aventura, en Ixtapaluca. (Autopista Chalco–Cuautla)
- Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.
- Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
- Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense
¿A qué hora inició la manifestación de transportistas hoy?
- A partir de las 9:00 horas del 13 de enero de 2026, inició la llegada de transportistas a diferentes puntos de la zona.
Así levantaron bloqueos transportistas del Edomex
Cerca de las 11:00 horas, miembros de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía del Edomex, dialogaron con los transportistas y decidieron quitar los bloqueos al acordar una reunión el jueves 15 de enero de 2026 en Toluca, para poner en la mesa sus demandas.
