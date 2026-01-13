Inicio Estado de México Transportistas Acordaron Liberar Calles Hoy: ¿Habrá Megabloqueo este 14 de Enero del 2026?

Transportistas del Estado de México denuncian aumento de la inseguridad, abusos que dicen padecer y extorsiones

¿Megabloqueo de Transportistas este 14 de Enero 2026?: Llegan a Acuerdo para Liberar Calles Hoy

Trabajadores de transporte público del Estado de México, levantaron los bloqueos en puntos que conectan el Edomex con la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de transportistas del Estado de México que afectaron vialidades llegaron a un acuerdo para liberar las calles este 13 de enero de 2026, luego de establecer una mesa de diálogo con autoridades mexiquenses. En N+ te decimos si habrá el megabloqueo que se planeó para el 14 de enero.

Video. Megabloqueo Hoy en Edomex: Puntos Afectados por Transportistas

¿Qué denuncian los transportistas del Edomex?

Transportistas del Estado de México denuncian aumento de la inseguridad, abusos que dicen padecer y extorsiones.

¿Dónde fueron los bloqueos de transportistas del Edomex?

  • Bloqueos viales en Calzada Ignacio Zaragoza 
  • Autopista México–Puebla
  • Bloqueos en la México-Texcoco
  • Bloqueo en la Autopista México- Cuautla, en la zona de Boulevard San Buena Aventura, en Ixtapaluca. (Autopista Chalco–Cuautla)
  • Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.
  • Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
  • Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense

¿A qué hora inició la manifestación de transportistas hoy?

  • A partir de las 9:00 horas del 13 de enero de 2026, inició la llegada de transportistas a diferentes puntos de la zona.

Así levantaron bloqueos transportistas del Edomex

Cerca de las 11:00 horas, miembros de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía del Edomex, dialogaron con los transportistas y decidieron quitar los bloqueos al acordar una reunión el jueves 15 de enero de 2026 en Toluca, para poner en la mesa sus demandas.

