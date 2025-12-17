Operación Senda Golpea a 8 Grupos Delictivos en Edomex: Así Robaban a Transportistas
Durante la Operación Senda se detuvo a 26 objetivos prioritarios, relacionados con el robo a transportistas en Edomex
Fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación “Senda” en 46 municipios del Estado de México (Edomex), donde se logró la captura de 26 objetivos prioritarios relacionados con el robo a transporte de carga. Te decimos cómo robaban a transportistas en la entidad.
Durante el operativo, también fueron asegurados 137 inmuebles, entre los que destacan bodegas, “encierros” de transportes, “casas de seguridad”, una empresa de monitoreo satelital y establecimientos comerciales, utilizados en la comisión y planeación de este ilícito.
Entre el 9 y 12 de diciembre, se desplegaron acciones simultáneas con la participación de Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad (SSEM) y Fiscalía Edoméx.
Con estas acciones se impactó en las actividades delictivas de grupos criminales autodenominados:
- “Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”, vinculados con "La Failia Michoacána".
- “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”, relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De los 68 detenidos en total, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 están pendientes de resolver la situación jurídica, 38 con fecha de audiencia de formulación de imputación y uno será remitido a la FGR. Se les investiga por secuestro, homicidio, robo a transporte de carga y robo con violencia, entre otros ilícitos.
Las acciones simultáneas se desarrollaron en los municipios de:
- Acolman, Aculco, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Lerma, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac Otumba.
- También en Polotitlán, Soyaniquilpan, Tecámac, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepozotlán, Texcoco, Tezoyuca, Timilpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Zinacantepec y Zumpango, se llevaron a cabo detenciones por cumplimiento de orden de aprehensión, en flagrancia, así como técnicas de investigación de cateo e inspecciones.
Así robaban a transportistas en Edomex
Los actos de investigación de la Operación “Senda” permitieron concluir que la actividad criminal de robo a transporte de carga se lleva a cabo principalmente en lugares diversos a carreteras y vialidades federales, es decir, en caminos locales o estatales, además de utilizar inmuebles ubicados en la periferia de las vías de comunicación mencionadas, incluso con la complicidad de autoridades, pero sobre todo de empleados de las propias empresas y de agrupaciones gremiales que aglutinan a transportistas. Así es su modus operandi:
- Mientras los operadores hacen fila en los centros de distribución (CEDIS), parques industriales o lugares aledaños, para entregar la mercancía, son amagados por individuos que a pie de calle irrumpen en sus unidades, los privan de la libertad y en ocasiones los abandonan en zonas despobladas, en tanto que las unidades son trasladadas a otro sitio, donde “traspalean” la mercancía a cajas secas sin reporte de robo, mientras que el tractocamión y los remolques robados son vandalizados.
- Acciones similares las realizan en las cercanías de los CEDIS, donde las unidades son interceptadas por varios sujetos a bordo de vehículos particulares, someten al conductor, lo privan de la libertad a bordo del mismo transporte o lo obligan a subir a otro vehículo y los desapoderan de las unidades con lujo de violencia, para posteriormente realizar las acciones antes descritas.
- Obstruir la circulación en carreteras, ya sea con vehículos, rocas o troncos, así como lanzar objetos desde puentes para dañar el vehículo también son prácticas recurrentes; en ambos casos, se tiene establecido que los activos utilizan armas de fuego e incluso realizan disparos en contra de los trasportes, particularmente a los parabrisas.
- De igual forma se identificó que, a través del uso de uniformes e insignias apócrifas y simulación de vehículos oficiales, realizan supuestos “retenes” o “alcances” a los transportistas para detenerlos. Otras prácticas ilícitas en las que incurren es simular o provocar la ponchadura de llantas de las unidades, forzar las chapas para robarlas cuando están estacionadas o impactarlas en circulación con los llamados montachoques.
- Es importante señalar que, tomando en consideración información que consta en expedientes de investigación, en algunos restaurantes y comercios donde se brindan servicios de venta de alimentos, descanso o entretenimiento, ya sean formales o irregulares conocidos como “cachimbas”; los choferes son engañados por sexo servidoras al servicio de células delincuenciales, quienes para robarles obtienen datos sobre su carga y ruta. Además, en esos lugares se comercializan estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los conductores y frecuentemente son utilizados como sitios de reunión y planeación de ilícitos.
- Operación “Senda” también identificó que empleados de una empresa dedicada al monitoreo satelital de los transportes de carga, mantenían contacto directo con integrantes de las células criminales, a quienes les enviaban información en tiempo real de la ubicación de los vehículos seleccionados para robarlos. Por ello, la empresa ubicada en el municipio de Naucalpan fue asegurada.
