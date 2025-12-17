Operación Senda Golpea a 8 Grupos Delictivos en Edomex: Así Robaban a Transportistas

Fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación “Senda” en 46 municipios del Estado de México (Edomex), donde se logró la captura de 26 objetivos prioritarios relacionados con el robo a transporte de carga. Te decimos cómo robaban a transportistas en la entidad.

Durante el operativo, también fueron asegurados 137 inmuebles, entre los que destacan bodegas, “encierros” de transportes, “casas de seguridad”, una empresa de monitoreo satelital y establecimientos comerciales, utilizados en la comisión y planeación de este ilícito.

Entre el 9 y 12 de diciembre, se desplegaron acciones simultáneas con la participación de Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad (SSEM) y Fiscalía Edoméx.

Con estas acciones se impactó en las actividades delictivas de grupos criminales autodenominados:

“Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”, vinculados con " La Failia Michoacána ".

". “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”, relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De los 68 detenidos en total, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 están pendientes de resolver la situación jurídica, 38 con fecha de audiencia de formulación de imputación y uno será remitido a la FGR. Se les investiga por secuestro, homicidio, robo a transporte de carga y robo con violencia, entre otros ilícitos.

Las acciones simultáneas se desarrollaron en los municipios de:

Acolman, Aculco, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Lerma, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac Otumba.

También en Polotitlán, Soyaniquilpan, Tecámac, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepozotlán, Texcoco, Tezoyuca, Timilpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Zinacantepec y Zumpango, se llevaron a cabo detenciones por cumplimiento de orden de aprehensión, en flagrancia, así como técnicas de investigación de cateo e inspecciones.

Noticia relacionada: Lo que se Sabe de la Desaparición de Cuatro Presuntos Transportistas en Carretera de Oaxaca.

Así robaban a transportistas en Edomex

Los actos de investigación de la Operación “Senda” permitieron concluir que la actividad criminal de robo a transporte de carga se lleva a cabo principalmente en lugares diversos a carreteras y vialidades federales, es decir, en caminos locales o estatales, además de utilizar inmuebles ubicados en la periferia de las vías de comunicación mencionadas, incluso con la complicidad de autoridades, pero sobre todo de empleados de las propias empresas y de agrupaciones gremiales que aglutinan a transportistas. Así es su modus operandi:

Mientras los operadores hacen fila en los centros de distribución ( CEDIS ), parques industriales o lugares aledaños, para entregar la mercancía, son amagados por individuos que a pie de calle irrumpen en sus unidades, los privan de la libertad y en ocasiones los abandonan en zonas despobladas, en tanto que las unidades son trasladadas a otro sitio, donde “traspalean” la mercancía a cajas secas sin reporte de robo, mientras que el tractocamión y los remolques robados son vandalizados.

), parques industriales o lugares aledaños, para entregar la mercancía, son amagados por individuos que a pie de calle irrumpen en sus unidades, los privan de la libertad y en ocasiones los abandonan en zonas despobladas, en tanto que las unidades son trasladadas a otro sitio, donde “traspalean” la mercancía a cajas secas sin reporte de robo, mientras que el tractocamión y los remolques robados son vandalizados. Acciones similares las realizan en las cercanías de los CEDIS , donde las unidades son interceptadas por varios sujetos a bordo de vehículos particulares, someten al conductor, lo privan de la libertad a bordo del mismo transporte o lo obligan a subir a otro vehículo y los desapoderan de las unidades con lujo de violencia, para posteriormente realizar las acciones antes descritas.

, donde las unidades son interceptadas por varios sujetos a bordo de vehículos particulares, someten al conductor, lo privan de la libertad a bordo del mismo transporte o lo obligan a subir a otro vehículo y los desapoderan de las unidades con lujo de violencia, para posteriormente realizar las acciones antes descritas. Obstruir la circulación en carreteras, ya sea con vehículos, rocas o troncos, así como lanzar objetos desde puentes para dañar el vehículo también son prácticas recurrentes; en ambos casos, se tiene establecido que los activos utilizan armas de fuego e incluso realizan disparos en contra de los trasportes, particularmente a los parabrisas.

De igual forma se identificó que, a través del uso de uniformes e insignias apócrifas y simulación de vehículos oficiales, realizan supuestos “ retenes ” o “alcances” a los transportistas para detenerlos. Otras prácticas ilícitas en las que incurren es simular o provocar la ponchadura de llantas de las unidades, forzar las chapas para robarlas cuando están estacionadas o impactarlas en circulación con los llamados montachoques .

” o “alcances” a los transportistas para detenerlos. Otras prácticas ilícitas en las que incurren es simular o provocar la ponchadura de llantas de las unidades, forzar las chapas para robarlas cuando están estacionadas o impactarlas en circulación con los llamados . Es importante señalar que, tomando en consideración información que consta en expedientes de investigación, en algunos restaurantes y comercios donde se brindan servicios de venta de alimentos, descanso o entretenimiento, ya sean formales o irregulares conocidos como “cachimbas”; los choferes son engañados por sexo servidoras al servicio de células delincuenciales, quienes para robarles obtienen datos sobre su carga y ruta. Además, en esos lugares se comercializan estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los conductores y frecuentemente son utilizados como sitios de reunión y planeación de ilícitos.

Operación “Senda” también identificó que empleados de una empresa dedicada al monitoreo satelital de los transportes de carga, mantenían contacto directo con integrantes de las células criminales, a quienes les enviaban información en tiempo real de la ubicación de los vehículos seleccionados para robarlos. Por ello, la empresa ubicada en el municipio de Naucalpan fue asegurada.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar



