'No Debemos Estar Tanto en el Celular', Dice Sheinbaum a Jóvenes en Inauguración de Universidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo a jóvenes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos que no deben pasar tanto tiempo en el celular, al inaugurar la sede de la institución en Nicolás Romero, Estado de México.

"No debemos estar tanto en el celular", dijo la mandataria.

Sheinbaum preguntó a los estudiantes cuántas horas al día pasan frente al teléfono y en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. Explicó que esas plataformas funcionan con un algoritmo que, según lo que la persona ve, le sigue mostrando lo mismo.

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La presidenta añadió que usar el celular un rato no está mal, pero que la universidad es para aprender a pensar y para adquirir conocimientos y valores como la igualdad, la soberanía de México, la independencia, la democracia y la libertad.

En el mismo mensaje afirmó que la educación cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia y a la corrupción, y dijo que su gobierno hará más preparatorias y universidades públicas gratuitas en el país.

En el acto estuvieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal de Nicolás Romero, Yoselin Mendoza Ramírez.

La rectora de la universidad, Alma Herrera Márquez, informó que este semestre ingresan 800 estudiantes a siete licenciaturas y que las clases comienzan la semana siguiente a la inauguración. Dijo que el plantel fue construido con presupuesto del municipio, que en cuatro días los aspirantes saturaron el sistema de registro y que se hacen gestiones para ampliar la oferta de carreras el próximo semestre y los espacios educativos el próximo año.

Jessica Olmos Ruiz, estudiante de la sede, dijo que ahora podrán estudiar sin tener que elegir entre trabajar y estudiar, ni entre gastar en pasajes o en comida.

Un video institucional proyectado durante el acto señala que la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene más de 122 mil estudiantes y que, para el siguiente ciclo escolar, contará con 28 sedes presenciales en 20 entidades federativas, además de la modalidad a distancia.