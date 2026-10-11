Política

'No Debemos Estar Tanto en el Celular', Dice Sheinbaum a Jóvenes en Inauguración de Universidad

La sede mexiquense inicia con 800 alumnos en siete licenciaturas y planea ampliar su oferta

'No Debemos Estar Tanto en el Celular', Dice Sheinbaum a Jóvenes en Inauguración de UniversidadLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: X / @delfinagomeza

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