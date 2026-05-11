Inicio Estado de México ¿Qué Pasó en la Autopista Naucalpan-Toluca Hoy? Aparatoso Choque Provoca Caos Vial

¿Qué Pasó en la Autopista Naucalpan-Toluca Hoy? Aparatoso Choque Provoca Caos Vial

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Esto fue lo que pasó en la autopista Naucalpan-Toluca hoy, 11 de mayo de 2026

Este lunes, 11 de abril de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca; el tránsito alcanzó filas kilométricas; no se reportan lesionados

Este lunes, 11 de abril de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca; el tránsito alcanzó filas kilométricas; no se reportan lesionados

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Este lunes, 11 de mayo de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del km 37 en la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, dirección Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, un autobús sin frenos impactó a una unidad de transporte público y dos vehículos particulares.

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Caos vial en la Naucalpan-Toluca por accidente

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportan víctimas mortales. Servicios de emergencia y de la Cruz Roja Estado de México llegaron para atender a los lesionados:

  • 9 personas recibieron atención en el lugar y 9 más fueron trasladadas a unidades hospitalarias.

Se reporta asentamiento vial de hasta 3 kilómetros en la zona. Se recomienda a los automovilistas :

  • Reducir la velocidad.
  • No utilizar el celular al volante.
  • Respetar el paso de vehículos de emergencia.

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