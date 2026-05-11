¿Qué Pasó en la Autopista Naucalpan-Toluca Hoy? Aparatoso Choque Provoca Caos Vial

Este lunes, 11 de mayo de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del km 37 en la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, dirección Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, un autobús sin frenos impactó a una unidad de transporte público y dos vehículos particulares.

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Caos vial en la Naucalpan-Toluca por accidente

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportan víctimas mortales. Servicios de emergencia y de la Cruz Roja Estado de México llegaron para atender a los lesionados:

9 personas recibieron atención en el lugar y 9 más fueron trasladadas a unidades hospitalarias.

De manera oportuna atendimos choque múltiple en la AUTOPISTA TOLUCA - #NAUCALPAN



Siete unidades de #CruzRojaEdoméx fueron desplegadas al kilómetro 37 de esta autopista; 9 personas recibieron atención en el lugar y 9 más fueron trasladadas a unidades hospitalarias. pic.twitter.com/KsfP5i9RRR — Cruz Roja Estado de México (@CruzRoja_Edomex) May 11, 2026

Se reporta asentamiento vial de hasta 3 kilómetros en la zona. Se recomienda a los automovilistas :

Reducir la velocidad.

No utilizar el celular al volante.

Respetar el paso de vehículos de emergencia.

⚠️ #ReporteVial || #Huixquilucan



Se registra un #Accidente de tránsito en la Autopista Toluca-Naucalpan, a la altura de la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, dirección #Naucalpan. 📍



🚗 Se reporta asentamiento vial de 3 km. en la zona. Elementos de emergencia laboran en el… pic.twitter.com/liJjgUEX25 — C5 Estado de México (@C5Edomex) May 11, 2026

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