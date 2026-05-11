¿Qué Pasó en la Autopista Naucalpan-Toluca Hoy? Aparatoso Choque Provoca Caos Vial
N+
Esto fue lo que pasó en la autopista Naucalpan-Toluca hoy, 11 de mayo de 2026
Este lunes, 11 de abril de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca; el tránsito alcanzó filas kilométricas; no se reportan lesionados
COMPARTE:
Este lunes, 11 de mayo de 2026, se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del km 37 en la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, dirección Naucalpan, Estado de México (Edomex).
Según los primeros reportes, un autobús sin frenos impactó a una unidad de transporte público y dos vehículos particulares.
Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así las Afectaciones Este 11 de Mayo 2026.
Caos vial en la Naucalpan-Toluca por accidente
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportan víctimas mortales. Servicios de emergencia y de la Cruz Roja Estado de México llegaron para atender a los lesionados:
- 9 personas recibieron atención en el lugar y 9 más fueron trasladadas a unidades hospitalarias.
De manera oportuna atendimos choque múltiple en la AUTOPISTA TOLUCA - #NAUCALPAN— Cruz Roja Estado de México (@CruzRoja_Edomex) May 11, 2026
Siete unidades de #CruzRojaEdoméx fueron desplegadas al kilómetro 37 de esta autopista; 9 personas recibieron atención en el lugar y 9 más fueron trasladadas a unidades hospitalarias. pic.twitter.com/KsfP5i9RRR
Se reporta asentamiento vial de hasta 3 kilómetros en la zona. Se recomienda a los automovilistas :
- Reducir la velocidad.
- No utilizar el celular al volante.
- Respetar el paso de vehículos de emergencia.
⚠️ #ReporteVial || #Huixquilucan— C5 Estado de México (@C5Edomex) May 11, 2026
Se registra un #Accidente de tránsito en la Autopista Toluca-Naucalpan, a la altura de la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, dirección #Naucalpan. 📍
🚗 Se reporta asentamiento vial de 3 km. en la zona. Elementos de emergencia laboran en el… pic.twitter.com/liJjgUEX25
Historias recomendadas:
- Reportan Ataque de “Uno o Más Osos” contra Visitantes a Parque Nacional Yellowstone.
- “Sabemos que Tienen Miedo” por Brote de Hantavirus en Crucero: OMS Dice Si Es como COVID.
- Estrategia de EUA contra Adicción a Drogas se Basa en “Poder Sanador de la Fe”: Así Es el Plan.
Con información de N+
Rar