¿Qué Pasó en la Carretera Naucalpan-Toluca Hoy 19 de Abril 2026?
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Vecinos de Magdalena Chichicaspa bloquean la caseta en la zona del Castillo. La protesta, convocada por la delegación municipal, se mantiene de forma indefinida.
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Habitantes de la comunidad de Magdalena Chichicaspa, convocados por la delegación municipal, realizaron el bloqueo de la caseta ubicada en la autopista Naucalpan–Toluca, a la altura de la zona conocida como El Castillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes han declarado que la toma será indefinida.
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