¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Hay Severo Caos Vial en la Autopista Rumbo a CDMX

¡Toma precauciones! La autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), amaneció con intensa carga vehicular hoy, 29 de abril de 2026.

Aquí te damos a conocer la zona exacta con afectación vial en esta importante vialidad del Valle de México, para que consideres rutas alternas y evites una afectación en tus traslados.

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Caos vial en la México-Pachuca

En redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex reportó el asentamiento vial a la altura del km 7 de la autopista México-Pachuca.

Exactamente, en la colonia San Juan Ixhuatepec, con dirección a la Ciudad de México, pasando El Vigilante.

En esa zona, las cámaras de N+ captaron las enormes filas de autos rumbo a la alcaldía Gustavo A. Madero, a Indios Verdes, etc.

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¿Qué pasó en la autopista?

La circulación en ese punto fue prácticamente a vuelta de rueda, desde las casetas en Ecatepec.

Según el C5 mexiquense, el asentamiento vehicular fue por trabajos de reencarpetamiento en la zona.

En redes sociales, pidió a los automovilistas circular con precaución y considerar vías alternas.

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🚨 #AlMomento 🚧



Se presenta #AsentamientoVial sobre la 📍autopista México-Pachuca, a la altura del km 7, col. San Juan Ixhuatepec, #TlalnepantladeBaz, con dirección a #CDMX, pasando El Vigilante; derivado de trabajos de reencarpetamiento en la zona.



⚠️ Conduce con precaución.… pic.twitter.com/d3ZiPR4sSN — C5 Estado de México (@C5Edomex) April 29, 2026

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Con información de N+.

spb