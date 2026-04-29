¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Hay Severo Caos Vial en la Autopista Rumbo a CDMX
N+
Conoce aquí la zona de afectación en la autopista México-Pachuca, para que consideres rutas alternas
Este miércoles, 29 de abril de 2026, se reporta caos vial en la México-Pachuca; así se ve la carga vehicular en la zona de Ecatepec
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¡Toma precauciones! La autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), amaneció con intensa carga vehicular hoy, 29 de abril de 2026.
Aquí te damos a conocer la zona exacta con afectación vial en esta importante vialidad del Valle de México, para que consideres rutas alternas y evites una afectación en tus traslados.
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Caos vial en la México-Pachuca
En redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex reportó el asentamiento vial a la altura del km 7 de la autopista México-Pachuca.
Exactamente, en la colonia San Juan Ixhuatepec, con dirección a la Ciudad de México, pasando El Vigilante.
En esa zona, las cámaras de N+ captaron las enormes filas de autos rumbo a la alcaldía Gustavo A. Madero, a Indios Verdes, etc.
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¿Qué pasó en la autopista?
La circulación en ese punto fue prácticamente a vuelta de rueda, desde las casetas en Ecatepec.
Según el C5 mexiquense, el asentamiento vehicular fue por trabajos de reencarpetamiento en la zona.
En redes sociales, pidió a los automovilistas circular con precaución y considerar vías alternas.
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🚨 #AlMomento 🚧— C5 Estado de México (@C5Edomex) April 29, 2026
Se presenta #AsentamientoVial sobre la 📍autopista México-Pachuca, a la altura del km 7, col. San Juan Ixhuatepec, #TlalnepantladeBaz, con dirección a #CDMX, pasando El Vigilante; derivado de trabajos de reencarpetamiento en la zona.
⚠️ Conduce con precaución.… pic.twitter.com/d3ZiPR4sSN
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Con información de N+.
spb