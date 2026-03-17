La tarde de este martes 17 de marzo 2026 se registró una fuerte lluvia en distintos puntos del Estado de México, mientras que en la Ciudad de México se activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías.

Ante la fuerte lluvia en Ecatepec, el gobierno municipal activó el Operativo Tormenta.

Noticia relacionada: Fuerte Lluvia Hoy en Edomex: Granizo y Vialidades Inundadas en Cuautitlán Izcalli y Ecatepec

En el Estado de México, los municipios más afectados con fuerte lluvia y caída de granizo fue en Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, en este municipio, incluso se reportó la caída del techo de lámina de la escuela primaria Luis G. Urbina en San Carlos, Ecatepec.

Lluvia provoca que techo de lámina de Escuela se desplomara hoy en San Carlos, Ecatepec. Foto: Grupo de Emergencias

Lluvia y granizo derrumba tres techos

El gobierno de Ecatepec informó que la lluvia y caída de granizo de hoy provocó el desplome de tres techumbres, dos de ellas en escuelas y otra en una bodega. Sin personas lesionadas.

Escuela primaria Luis G. Urbina, en Lomas de San Carlos

Estacionamiento de la Vocacional 3, en Colonos de México

Una bodega en San Carlos.

Policías municipales y personal de Protección Civil retiraron el granizo y evacuaron a alumnos y personal docente de la escuela primaria; también atendieron los desplomes del techo de un estacionamiento, de 100 metros cuadrados, de la Vocacional 3, y de la techumbre de lámina, también de 100 metros cuadrados, del Cedis ubicado en avenida Pirules, esquina con Oriente II, en San Carlos.

Granizo en Ecatepec Hoy Derrumba 3 Techos, entre ellos de 2 Escuelas; Alumnos Fueron Evacuados. Foto: Gobierno de Ecatepec

La zona de Tulpetlac fue la más afectada por la caída de granizo en gran cantidad, donde el hielo alcanzó más de 30 centímetros de altura en algunas avenidas, como Toluca y Tlalnepantla en Lomas de San Carlos, lo que saturó vialidades y afectó la circulación vehicular.

Las autoridades municipales continúan con la aplicación del operativo para evitar mayores riesgos a la población y posteriormente trabajarán en la limpieza de las zonas afectadas.

Mientras que en la colonia Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, se reportó que el agua y el granizo ingresó a las instalaciones de la Clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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