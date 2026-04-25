Siguen Hospitalizados 3 de los Heridos Tras Balacera en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacan

Cumplen cinco días hospitalizados tres de los lesionados de la balacera ocurrida el lunes en el centro arqueológico de Teotihuacan.

Un niño de seis años y su madre, originarios de Colombia. Ambos se encuentran en el hospital de alta especialidad de Ixtapaluca. Su estado de salud es estable.

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La tarde de este viernes, un tercer lesionado fue trasladado de este hospital al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, para continuar con su tratamiento médico.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud y del IMSS Bienestar se les dará seguimiento a las necesidades que requieran las personas lesionadas, a fin de garantizar su atención oportuna.

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Atención gratuita

Los tres lesionados se encuentran con sus familiares. No han dado entrevistas, ya que, de acuerdo con las autoridades del IMSS Bienestar, están concentrados en su rehabilitación.

Hasta el momento, toda la atención médica que han requerido las personas lesionadas el pasado 20 de abril ha sido gratuita.

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Con información de Guadalupe Madrigal

ICM