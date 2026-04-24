Balacera en Teotihuacán, Edomex: Bombero y Doctora Estadounidenses Auxiliaron a los Heridos

Dos turistas provenientes de Estados Unidos socorrieron a las víctimas de la balacera ocurrida en Teotihuacán el pasado lunes 20 de abril. Se trata del bombero Andy Roseborrough y la médica Jyothi Lagisetty. Según su testimonio, habría ayudado a dos heridos momentos después del incidente.

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Un bombero y una doctora de Houston apoyaron a víctimas de Teotihuacán

El Departamento de Bomberos de Houston dio a conocer que uno de sus elementos estuvo presente durante la balacera ocurrida en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán. El capitán Andy Roseborrough y su esposa, la médica Jyothi Lagisetty, visitaban la zona arqueológica cuando ocurrió el ataque.

A través de X, el Departamento de Bomberos de Houston señaló:

“Los bomberos de Houston y sus familias saben lo que significa responder al llamado, sin importar dónde se encuentren”.

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Andy Roseborrough y Jyothi Lagisetty habían viajado en globo aerostático por la mañana. Después visitaron la zona arqueológica. Mientras descendían de la Pirámide de la Luna, escucharon los primeros disparos.

El matrimonio habría buscado refugio tras sonar los primeros disparos. Poco después oyeron que alguien pedía un médico. En ese momento, la pareja corrió hacia las víctimas y socorrió a un niño de 6 años “con múltiples heridas de bala”.

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Felicitan a turistas de Houston que ayudaron tras balacera en Teotihuacán

Instantes después, mientras atendían la hemorragia que sufría el menor, también atendieron a otra mujer que resultó herida. Al respecto, el Departamento de Bomberos de Houston señaló que la pareja ayudó a las víctimas hasta la llegada de los cuerpos de emergencia:

“El capitán Roseborrough y la doctora Lagisetty atendieron a ambas víctimas hasta que llegaron los bomberos locales y las transportaron para recibir atención médica”.

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La institución terminó su felicitación a la pareja con las siguientes palabras:

“Nos recordamos que el servicio no se detiene cuando termina el turno”.

Durante la balacera ocurrida en Teotihuacán falleció una turista de nacionalidad canadiense. Trece personas resultaron heridas, siete de ellas por disparo de arma de fuego. El atacante, Julio César Jasso, se quitó la vida en el lugar del crimen.

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