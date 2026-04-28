Traía Animales para Santería, en Ecatepec: Así Detuvieron a Hombre con Tortugas y Monos Muertos

Un hombre de 21 años de edad fue detenido en Ecatepec, Estado de México (Edomex), cuando trasladaba en una bolsa cinco tortugas y dos crías de mono sin vida, los cuales presuntamente serían usados para rituales de santería.

En un comunicado, el Gobierno municipal detalló que la aprehensión ocurrió durante el operativo “Usuario Seguro”, sobre la vía Morelos.

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Así detuvieron a joven en Ecatepec

De acuerdo con la información oficial, elementos del Sector 10 instalaron un filtro de revisión a la altura de la colonia Altavilla, dirección San Cristóbal.

Lo anterior para la detección de objetos prohibidos que puedan poner en riesgo a los usuarios del transporte público.

En ese punto, los uniformados marcaron el alto a un autobús de pasajeros proveniente de la Ciudad de México (CDMX), el cual se dirigía a Santa Clara y La Presa.

Al pedir a varios hombres que descendieran de la unidad para la inspección de sus pertenencias, notaron que uno de ellos portaba una bolsa negra de la que emanaban malos olores.

El sujeto traía en la bolsa restos de dos crías de mono, así como tortugas, sin acreditar su legal procedencia.

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Animales serían usados para santería

El detenido dijo que fue por los animales cerca de una estación del Metro y que serían usados por su patrona para realizar diversos rituales de santería.

El hombre, identificado como Irving Francisco “N”, de 21 años de edad, fue detenido por transportar, poseer o comercializar restos de fauna silvestre.

Fue trasladado al Ministerio Público federal con sede en Ecatepec, donde se definirá su situación jurídica.

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Con información de N+.

spb