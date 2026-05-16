Tren Suburbano Hoy 16 de Mayo 2026: ¿Siguen Fallas en el Servicio? Actualización

Luego de las fallas registradas en el servicio del Tren Suburbano del viernes, hoy, sábado 16 de mayo 2026, se han dado actualizaciones sobre el avance de trenes y el estatus del servicio. En N+ te llevamos las últimas noticias.

Y es que, luego de que se reportara que un tren se detuvo en la interestación Tlalnepantla-Fortuna y quedó a oscuras, comenzó la complicación de movilidad para las personas que se dirigen, principalmente, de la Ciudad de México a los municipios mexiquenses de Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Cuautitlán.

Video: ¿Qué Pasó en el Tren Suburbano? Reportan Retrasos en Servicio con Destino al AIFA Hoy

¿Cuál es el estado del servicio del Tren Suburbano hoy 16 de mayo 2026?

Tras las complicaciones para las personas usuarias del servicio del Tren Suburbano durante la víspera, N+ constató que el estado del servicio se ha actualizado este sábado 16 de mayo 2026 y ya avanza con normalidad.

De acuerdo con un recorrido por estaciones del equipo de N+, se reportó flujo normal en el servicio esta mañana.

Por su parte, el sistema de transporte tampoco ha señalado algún contratiempo en el avance de los trenes.

Cabe recordar que el pasado martes 12 de mayo 2026, se suspendió el servicio entre las estaciones San Rafael y Tlalnepantla debido a la fuerte lluvia que azotó a Ciudad de México y Estado de México.

Video: ¿Cómo Se Encuentra el Servicio del Tren Suburbano Este Sábado?

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