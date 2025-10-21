Video del Fuerte Incendio en Ecatepec Hoy: Columna de Humo se Ve desde la México-Pachuca

Este martes, 21 de octubre de 2025, se registra un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El equipo de N+ y usuarios de redes sociales compartieron videos del incendio en la fábrica de cuatro niveles ubicada en Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González, de dicho municipio, que puede verse desde la México-Pachuca.

El siniestro provocó la suspensión temporal del servicio del Mexicable, entre las estaciones Hank González y Santa Clara.

Debido a la intensidad del incendio, los bomberos de la Ciudad de México acudieron en apoyo para intentar sofocar las llamas, que generan una enorme columna de humo negro visible a varios metros de distancia.

Humo generado por incendio es tóxico

En entrevista telefónica con N+ Foro, Jesús Clara, director de Protección Civil de Ecatepec, señaló que en el lugar hay presencia de solventes y que el humo generado es tóxico para las personas, por lo que se recomendó a los habitantes de la zona cerrar ventanas y evitar exponerse al humo.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; equipos de emergencia trabajan en el lugar.

