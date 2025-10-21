Video del Fuerte Incendio en Ecatepec Hoy: Columna de Humo se Ve desde la México-Pachuca
La columna de humo por el incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec se ve desde la México-Pachuca.
Dron de N+ captó desde el aire la enorme columna de humo por el incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Edomex, se recomienda a las personas evitar la zona pues el humo es tóxico
Este martes, 21 de octubre de 2025, se registra un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México (Edomex).
El equipo de N+ y usuarios de redes sociales compartieron videos del incendio en la fábrica de cuatro niveles ubicada en Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González, de dicho municipio, que puede verse desde la México-Pachuca.
El siniestro provocó la suspensión temporal del servicio del Mexicable, entre las estaciones Hank González y Santa Clara.
Debido a la intensidad del incendio, los bomberos de la Ciudad de México acudieron en apoyo para intentar sofocar las llamas, que generan una enorme columna de humo negro visible a varios metros de distancia.
Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Ecatepec Hoy: ¿Qué se Quema en la Colonia Hank González?
Humo generado por incendio es tóxico
En entrevista telefónica con N+ Foro, Jesús Clara, director de Protección Civil de Ecatepec, señaló que en el lugar hay presencia de solventes y que el humo generado es tóxico para las personas, por lo que se recomendó a los habitantes de la zona cerrar ventanas y evitar exponerse al humo.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; equipos de emergencia trabajan en el lugar.
Con información de N+.
