Alcalde de Huatulco Sufre Accidente en Carretera Rumbo a la Ciudad de Oaxaca

El presidente municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, Julio César Cárdenas Ortega, sufrió un accidente carretero hoy, 9 de enero de 2026, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica especializada.

En redes sociales, el propio alcalde dio cuenta del percance vial y dijo que se encuentra estable y fuera de peligro.

Alcalde se dirigía a Oaxaca

En un mensaje, Cárdenas Ortega explicó que este viernes acudió a la celebración del 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco.

Y después se trasladó muy temprano a la ciudad de Oaxaca a fin de cumplir con su agenda de trabajo. Sin embargo, se accidentó mientras viajaba en una camioneta.

“Lamentablemente, durante el traslado, sufrí un accidente con la camioneta en la que viajaba. Gracias a Dios, me encuentro estable y fuera de peligro, recibieron la atención correspondiente”, narró.

El presidente municipal agradeció por los mensajes de apoyo que recibió ante el accidente carretero; “su solidaridad representa un gran aliento en este momento”, expresó.

¿Dónde ocurrió el accidente?

De acuerdo con medios locales, la camioneta en la que viajaba el alcalde volcó en el tramo Ocotlán-Ejutla, a la altura de Santo Tomás Jalieza.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de distintas corporaciones para atender la emergencia.

