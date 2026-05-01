Accidente Destapa Servicio 'Pirata' de Motos Acuáticas en Playas de Cancún

El accidente ocurrido con una motocicleta acuática en playas de Cancún, Quintana Roo, que provocó lesiones graves a una mujer de 27 años de edad, puso la atención en la operación de este servicio turístico, que se ofrece de forma irregular y sin asumir las consecuencias de daños a personas o propiedades.

Julia Vázquez envió un audio a su madre minutos después de ser embestida, junto a un grupo de personas, por una moto acuática en la playa Gaviota Azul de Cancún.

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Lupita Rivera, hermana de la joven lesionada, señaló que su hermana estaba acostada en la arena, disfrutando de la playa, cuando una moto acuática salió del agua y rebotó sobre el cuerpo de la víctima, lo que dejó lesiones en la pelvis.

"En el agua también había una niña, también fue golpeada, había una señora que tiene una fractura de mano, otras personas recibieron un golpe en la cabeza".

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Julia, de 27 años, permanece internada en el Hospital General de Cancún. Su familia teme que pueda perder la movilidad de las piernas de forma permanente debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor de la moto acuática y su acompañante fueron detenidos, mientras que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para deslindar responsabilidades.

Francisco Fernández, de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, dijo que la embarcación involucrada en el accidente iba con dos personas alcoholizadas y que no llevaban chalecos salvavidas

"La embarcación es una embarcación privada que realmente no tenía matrícula, no tenía origen y ni siquiera tenía el logotipo que se debe llevar de la empresa que la renta".

Servicio irregular

El equipo de En Punto realizó un recorrido por playas de Cancún, donde encontró operadores que ofrecen el servicio de motos acuáticas sin matrículas de operación.

El presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo ha denunciado de forma reiterada que en las playas de Cancún operan motos acuáticas al margen de la ley, sin cumplir con los controles de seguridad ni con la normatividad administrativa vigente.

"La verdad es que Capitanía de Puerto no tiene la capacidad ni las embarcaciones ni la mano de obra para poder controlar todo el destino. Cualquiera puede comprar unas embarcaciones de cualquier costo y ponerse a trabajar. Puede ser desde un empresario o como también puede ser el crimen organizado; es realmente un negocio clandestino".

Prestadores de servicio regulados en Cancún, como Adrián Sánchez, advierten que compiten en desventaja frente a operadores irregulares, que ofrecen tarifas hasta 40% más bajas al trabajar sin permisos, supervisión ni controles de seguridad.

"Hay muchas motos irregulares sin ningún permiso. Nosotros, en esta parte, contamos con todo lo que es necesario, chalecos, todo, damos instrucciones, tenemos una persona en otro jet sky cuidándolos para evitar accidentes. Aquí, está establecido un precio por todo lo que se incrementa en gastos, por decir, seguros, todos los permisos; pues, realmente, ellos pues no pagan nada de eso, entonces eso sí nos afecta mucho".

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Con información de En Punto

ICM