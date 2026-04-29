De Sobornos de 'Los Chapitos' a Secuestros: Señalamientos de la DEA contra Políticos de Sinaloa

La Administración de Control de Drogas (DEA) hizo públicos los señalamientos contra políticos de Sinaloa que van desde sobornos de 'Los Chapitos' hasta presuntos secuestros.

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El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron una acusación formal contra los siguientes funcionarios y exfuncionarios mexicanos:

Enrique Inzunza Cázarez , senador y exsecretario general de Sinaloa.

, senador y exsecretario general de Sinaloa. Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Dámaso Castro Zaavedra , fiscal general adjunto de Sinaloa.

, fiscal general adjunto de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez , alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito , alias "Tornado", ex subdirector de la Policía estatal de Sinaloa.

, alias "Tornado", ex subdirector de la Policía estatal de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán.

, alcalde de Culiacán. Juan Valenzuela Millán , alias "Juanito", excomandante de la Policía municipal de Culiacán.

, alias "Juanito", excomandante de la Policía municipal de Culiacán. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa en funciones.

DEA define al Cártel de Sinaloa

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales, indican:

"El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una 'organización terrorista' designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Los acusados ​​presuntamente "utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel", facilitando así el ingreso de drogas a Estados Unidos.

Destaca la definición de la DEA sobre el Cártel de Sinaloa como una de las "organizaciones criminales más violentas del mundo" que ha convertido al estado en el “epicentro geográfico del narcotráfico mundial”.

Se detalló que "este cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo", como son productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y “políticos corruptos” en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares, para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar daños a las comunidades de todo el país.

Violencia y asesinatos

La DEA aseguró que el cártel de Sinaloa ha "perpetrado actos de violencia", como: "asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos".

Para proteger y expandirse, el cártel presuntamente, se alió con políticos y funcionarios policiales.

De hecho, ciertos agentes de la Policía en México, según las acusaciones, han participado directamente en la "violencia y las represalias", incluyendo el asesinato de enemigos y el secuestro de personas en México "sospechosas" de supuestaente cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.

La DEA reiteró que habrían ordenado a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenada en México.

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Con información de N+

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