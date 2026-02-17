Aseguran Predio con Túnel para Huachicol en Hidalgo; Así Escondían las Tomas Clandestinas

Este martes, 17 de febrero de 2026, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aseguró un inmueble con túnel para huachicol o extracción ilegal de hidrocarburo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría estatal realizaron un cateo en un predio ubicado en Tepetitlán, en la localidad de Sayula.

En dicho predio se halló narcótico y un túnel que contaba con dos tomas para extraer hidrocarburo de manera ilegal.

¿Cómo escondías las tomas clandestinas?

Durante el cateo en el inmueble, se localizó infraestructura que simulaba la entrada de una fosa séptica y al realizar la inspección se descubrió el túnel:

De aproximadamente 22 metros de largo por 1.70 metros de alto, mismo que en su interior contaba con dos tomas conectadas directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El predio quedó asegurado y será puesto a disposición del Ministerio Público.

Con información de N+

