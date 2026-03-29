Hallan Sin Vida a Empresario Frutero, Rafael Tirado Lizárraga, en Mazatlán

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Delegación Mazatlán, confirmó la muerte del empresario Rafael Tirado Lizárraga, a través de un comunicado en el que lamento el fallecimiento.

El organismo empresarial envió sus más sinceras condolencias a la familia y a los colaboradores de la Frutería Alicia, propiedad del empresario.

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Ante el hecho del presunto asesinato de Rafael Tirado, la Canacintra alzó la voz de manera para reiterar un llamado urgente a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. El sector industrial exigió el reforzamiento efectivo de las estrategias de seguridad, argumentando que la integridad de las personas y la estabilidad de las comunidades son fundamentales para el desarrollo económico.

La institución subrayó la necesidad de un entorno de paz y legalidad que permita a los ciudadanos y sectores productivos desempeñar sus actividades con certidumbre.

Hallazgo y sospecha

Por otro lado, la mañana de este domingo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego en la entrada a la autopista Culiacán-Mazatlán, específicamente a la altura del Ejido El Venadillo.

Aunque las autoridades correspondientes no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, se presume de manera extraoficial que podría tratarse del empresario, quien aparentemente fue privado de su libertad, o "levantado", en las instalaciones de la Central de Abastos La Yarda.

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