Ataque a Bar en Pénjamo, Guanajuato, Deja Dos Muertos y Un Lesionado

Dos personas muertas y una lesionada es el saldo de un ataque armado en un bar en la ciudad de Pénjamo, al poniente del estado de Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad Pública de Pénjamo informó que vecinos de la zona centro del municipio denunciaron al número de emergencia detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes en un inmueble denominado El Tecolote, una cantina ubicada en un complejo de negocios.

¿Quiénes cometieron el ataque en El Tecolote?

Según testigos, al menos cuatro hombres armados que viajaban en dos motocicletas llegaron al lugar ubicado en la calle Degollado y dispararon contra las personas que estaban en su interior.

Al llegar policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja, localizaron los cuerpos sin vida de dos personas y una más lesionada, la cual fue llevada a un hospital de la zona donde se reporta grave.

Al lugar llegaron además de los equipos de emergencia, elementos de la policía local, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía guanajuatense.

Con información de Édgar Tamayo

ICM