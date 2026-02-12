Balacera en Matamoros, Tamaulipas, Hoy: Así Quedó la Secretaría de Seguridad Pública

La madrugada de hoy, 12 de febrero de 2026, se registró una balacera en Matamoros, Tamaulipas; aquí te mostramos en video cómo quedó la Secretaría de Seguridad Pública, luego del ataque a tiros.

¿Qué pasó en Matamoros hoy?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que había una “situación de riesgo” en la colonia Expofiesta Norte, en Matamoros, luego de que habitantes habían reportado, en redes sociales, detonaciones de arma de fuego y movilización de autos en varios puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, en redes sociales circularon videos de la balacera, situación que generó preocupación entre la población.

Ante los reportes de disparos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas anuncio que elementos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia en la colonia Expofiesta Norte y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales y evitar compartir información no verificada.

Noticia relacionada: Guardia Estatal Detiene en Matamoros a Sujeto por Presunta Agresión a su Pareja

Así quedó la Secretaria de Seguridad de Matamoros

A continuación, te compartimos el video donde se observa cómo quedó la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros, con varios impactos de bala.

Video: Captan Fuerte Balacera en Matamoros Hoy 12 de Febrero

Hasta el momento, autoridades de Tamaulipas no se han pronunciado al respecto y no se tiene reporte de personas lesionadas,

Autoridades de Matamoros continuaron con patrullajes en inmediaciones delegar donde ocurrió la balacera para restablecer la calma y monitorear cualquier actividad sospechosa.

Horas antes de este suceso, se realizó la cuarta Sesión Ordinaria e Itinerante del Congreso del Estado, donde diputados aseguraron que Tamaulipas es un estado seguro para las familias.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT