Situación de Riesgo en Matamoros Moviliza a Autoridades Durante la Madrugada

Durante la madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026 se registró una situación de riesgo en la ciudad de Matamoros, luego de que habitantes reportaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre la población.

#VoceríaInforma



Autoridades mantienen recorridos de seguridad y vigilancia a la altura de la colonia Expofiesta Norte de #Matamoros, derivado de una situación de riesgo.



Se recomienda precaución. pic.twitter.com/poTMXmKAic — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 12, 2026

A través de sus canales oficiales, la Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que autoridades mantuvieron recorridos de seguridad y vigilancia a la altura de la colonia Expofiesta Norte, derivado de una situación de riesgo registrada en el sector.

Balacera Despierta a Vecinos de Expofiesta Norte en Matamoros

De manera extraoficial, trascendió que los hechos podrían estar relacionados con un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades hasta el momento.

No se han reportado personas lesionadas, fallecidas o detenidas, ni se ha emitido un comunicado oficial que detalle el saldo de los hechos.

