Hombre Apuñala a su Expareja Dentro de Telesecundaria en Güémez; La Víctima Está Grave

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada con un arma blanca presuntamente por su expareja al interior de una telesecundaria en el ejido San Cayetano, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó al plantel educativo y presuntamente agredió directamente a la víctima, quien se desempeñaba en el área de cocina de la institución. Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar.

La mujer sufrió dos heridas en el abdomen y fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones.

No ha sido localizado el presunto agresor

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar al responsable; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado.

Las autoridades no han informado si el plantel suspendió actividades tras el incidente, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del agresor y esclarecer las circunstancias del ataque.

