Vinculan a Proceso por Feminicidio a Padre de Emily, Menor de 6 Años Asesinada en Reynosa

Se llevó a cabo la audiencia inicial de Marcos "N" presunto agresor de su hija Emily de 6 años, quien perdiera la vida en un hecho de violencia. El hombre fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La Procuradora del DIF dijo que el proceso llevará un tiempo máximo de dos años para que se dicte sentencia.

Familia de Emily es Originaria de Veracruz

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, nadie en la cuadra había detectado previamente indicios claros de violencia al interior del hogar, ya que ambas familias tenían poco tiempo de haberse mudado al sector. En la calle habitan alrededor de diez vecinos dentro de una cuadra de aproximadamente 50 viviendas.

Tras el sepelio de la menor, la familia decidió no regresar al domicilio donde ocurrieron los hechos, refirieron habitantes del fraccionamiento. En el lugar, vecinos colocaron velas encendidas, peluches y elevaron oraciones en memoria de la niña, al tiempo que expresaron su deseo de que ninguna otra niña o niño vuelva a ser víctima de violencia en el hogar.

La familia era originaria de Veracruz y tenía un año viviendo en la ciudad de Reynosa.

