Bloquean la Autopista México-Cuernavaca; Autos Forman Filas kilométricas

Manifestantes mantienen cerrado el paso en ambos sentidos en el kilómetro 31+500 de la Autopista México-Cuernavaca, en Topilejo, Tlalpan. Autoridades recomiendan usar la carretera federal como alternativa vial.

Un grupo de manifestantes bloqueó la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro, en el kilómetro 31+500, en la zona de Topilejo, alcaldía Tlalpan.

La movilización impide el tránsito tanto en dirección a la Ciudad de México como hacia Cuernavaca, generando afectaciones viales en la zona y retrasos para automovilistas y transporte de carga.

Como alternativa vial, se recomienda utilizar la carretera Federal a Cuernavaca mientras continúe el cierre en la autopista.

