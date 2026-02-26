Marcha Hoy en CDMX por Ayotzinapa: Ruta y Calles Afectadas por Bloqueo de Normalistas

Como parte de sus actividades para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes saldrán nuevamente a las calles hoy, 26 de febrero de 2026, para realizar una marcha en la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, aquí en N+ te informamos sobre la zona afectada por la movilización, para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades en la capital mexicana.

Noticia relacionada: Caso Ayotzinapa: CNDH Informa que No Integrará “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”.

Marcha Ayotzinapa hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, madres y madres de los 43 normalistas desaparecidos realizarán una movilización en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora : 16:00 horas

: 16:00 horas Ruta: Del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, rumbo al Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez.

Noticia relacionada: Marchas HOY 26 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Estas son las demandas

La marcha de este jueves, de acuerdo con la agenda, será para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

En apoyo a la movilización se sumarán estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

La SSC no descartó el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb