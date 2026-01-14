¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy 14 de Enero 2026? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, esta información te interesa. Te decimos cómo está el tráfico en las principales autopistas de México hoy, 14 de enero de 2026, para que tomes precauciones.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

¿Cómo están las carreteras del país hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueos, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

Edomex

Durante la noche de ayer, manifestantes bloquearon la carretera Texcoco-Ecatepec, cerca del km 040+500. Sin embargo, ya se retiraron del lugar.

Cierre total de circulación por un vehículo incendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro.

Chiapas

Se reportó cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 121+000 de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, ya fue atendido.

Campeche

Se registró un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del km 220+500 de la carretera Villahermosa-Fco. Escárcega. Ya fue atendido.

Durango

Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 00+340 de la carretera Durango-Yerbaniz. Ya fue atendido.

