Caen 8 Presuntos Delincuentes en Tabasco, Entre Ellos ‘El Topo’; Aseguran Armas y Droga
Las detnciones se lograron en dos acciones diferentes realizadas en los municipios de Macuspana y Jalpa, Tabasco
Este martes, 18 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México infomó la detención de ocho presuntos delincuentes en Tabasco.
- Entre los detenidos está Luis Alberto 'N', alias ‘El Topo’, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.
Se informó que en dos acciones diferentes realizadas en los municipios de Macuspana y Jalpa, derivado de trabajos de inteligencia e investigación en el estado, se detuvieron a ocho personas, a quienes les aseguraron armas y droga.
¿Cómo fueron las detenciones?
En el primer operativo en el municipio de Macuspana, los efectivos que realizaban recorridos de seguridad observaron a personas que intercambiaban bolsas y para descartar alguna conducta ilícita, se aproximaron para verificar la situación, los individuos al notar la presencia de los agentes de la ley emprendieron la huida y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se les dio alcance.
- En el lugar fueron detenidas siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.
En otro operativo en el municipio de Jalpa, resultado de trabajos de investigación, se detuvo a Luis Alberto 'N', alias 'El Topo', al momento de su detención se le aseguraron 20 dosis de piedra, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma de fuego larga.
A los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado, ambas de Tabasco y Policía Municipal de Jalpa de Méndez.
