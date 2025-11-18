Caen 8 Presuntos Delincuentes en Tabasco, Entre Ellos ‘El Topo’; Aseguran Armas y Droga  

Este martes, 18 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México infomó la detención de ocho presuntos delincuentes en Tabasco.

Entre los detenidos está Luis Alberto 'N', alias ‘El Topo’, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Se informó que en dos acciones diferentes realizadas en los municipios de Macuspana y Jalpa, derivado de trabajos de inteligencia e investigación en el estado, se detuvieron a ocho personas, a quienes les aseguraron armas y droga.

¿Cómo fueron las detenciones?

En el primer operativo en el municipio de Macuspana, los efectivos que realizaban recorridos de seguridad observaron a personas que intercambiaban bolsas y para descartar alguna conducta ilícita, se aproximaron para verificar la situación, los individuos al notar la presencia de los agentes de la ley emprendieron la huida y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se les dio alcance.

En el lugar fueron detenidas siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.

En otro operativo en el municipio de Jalpa, resultado de trabajos de investigación, se detuvo a Luis Alberto 'N', alias 'El Topo', al momento de su detención se le aseguraron 20 dosis de piedra, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma de fuego larga.

A los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado, ambas de Tabasco y Policía Municipal de Jalpa de Méndez.

