Cancelan la Feria Internacional de Pirotecnia 2026 Debido a la Inseguridad en Michoacán

Fue cancelada la Feria Internacional de Pirotecnia en Indaparapeo 2026 en Michoacán debido a la ola de inseguridad, luego de ser abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y las acciones violentas de distintas células del crimen organizado en la zona.

Deciden suspender el evento por seguridad de visitantes y expositores

Vista general de la Feria Internacional de la Pirotecnia en Indaparapeo. Foto: Feria Internacional de la Pirotecnia en Indaparapeo

Por medio de un comunicado, se dio a conocer la decisión de suspender el evento por la seguridad de visitantes y expositores.

Los organizadores expresaron su deseo de que en 2027 existan condiciones adecuadas para retomar la festividad.



El texto refiere la profunda gratitud por la comprensión, apoyo y confianza de todos los involucrados. Además, reitera el deseo de que en el próximo 2027 existan las condiciones para realizar de nuevo la celebración, al esperar que la comunidad pueda encontrarse “en ese futuro con mayor entusiasmo y seguridad”.

Dicho mensaje concluye reiterando el compromiso del Comité Organizador con la seguridad y el bienestar, y confirmó la decisión de que se ha adoptado con base en un análisis responsable de la situación de hoy en día.

También se reconoció la importancia de la feria como evento cultural y artesanal, y se reafirmó el deseo de no perder la tradición en cuanto dichas circunstancias lo permitan.

¿Por qué se desencadenó ola de violencia en Michoacán y el país?

El líder del cártel más buscado de México, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fue capturado y abatido en una dramática redada militar el domingo 22 de febrero de 2026, lo que desencadenó una ola de violencia en represalia en todo el país.

Oseguera era el cerebro del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, un importante proveedor de fentanilo a Estados Unidos. La operación provocó una violenta represalia generalizada por parte de los miembros del cártel, y el helicóptero no pudo aterrizar en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Fue desviado al aeropuerto de Morelia, en Michoacán, y el cuerpo de Oseguera fue trasladado posteriormente a un avión militar con destino a la Ciudad de México.

En algunas localidades, se instó a turistas y residentes a permanecer en sus casas y a los camioneros a tomar rutas más seguras o regresar a sus estaciones de servicio.

En Jalisco y en varios otros estados, escuelas y universidades cancelaron clases. Unos 30 presuntos miembros del crimen organizado, 25 efectivos de la Guardia Nacional y un transeúnte murieron en la ola de violencia que siguió a la redada, informaron las autoridades.

Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados, agregaron, mientras que el domingo se registraron 85 bloqueos viales vinculados a cárteles.

