Captan en la Selva de Yucatán a Jaguar No Contabilizado en Censo Nacional

Un macho juvenil de jaguar que no estaba contabilizado en el Censo Nacional fue grabado por cámaras-trampa en una selva ubicada al oriente de Yucatán.

El grupo de expertos de jaguar en México reveló que, a través de las rosetas del jaguar que son como sus huellas digitales, indicaron que es un ejemplar de 2 a 3 años de edad.

Al respecto Anuar Hernández del grupo de expertos del jaguar en México indicó:

Cuando empiezas a observar el patrón general te das cuenta que es completamente distintito, eso lo hacemos para cada una de las fotos

Cada ejemplar detectado se coloca en la base de datos y significa mucho, ya que el índice poblacional no ha crecido en gran número en 25 años.

El censo de 2010 reportó a 3 mil 600 jaguares en todo México, en 2020 solo se sumaron a la lista nacional 400 ejemplares.

Por su parte Sergio Patrón, de la Dirección de Ecología en Yucatán señaló:

Tenemos 4 mil jaguares en México, un poquito menos de 2 mil están en la Península de Yucatán, que de hecho es el 50% casi de los jaguares que hay en México

Jaguares detectados en 2025

Este año suman 8 jaguares detectados en selvas de Yucatán.

En febrero, fueron una hembra y dos de sus crías y en junio cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá se halló a un ejemplar macho.

El aumento es poco, pero representativo por su situación en México.

"En México es una especie considerada en peligro de extinción, que quiere decir, que está en riesgo de desaparecer por completo", explicó Anuar Hernández.

El jaguar o “Balam” en maya, fue un símbolo para los mayas prehispánicos y adorado como un Dios.

Con información de Alejandro Sánchez

