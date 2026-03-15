Carambola en la Autopista del Sol hacia Cuernavaca Deja Más de 5 Vehículos Afectados

Una carambola se registró este domingo en la Autopista del Sol, a la altura de El Polvorín, en dirección a Cuernavaca, donde al menos cinco vehículos se vieron involucrados en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, por lo menos cinco automóviles participaron en el choque múltiple y quedaron obstruyendo dos carriles de la vialidad, lo que provoca afectaciones a la circulación en la zona.

Choque Múltiple entre Tres Vehículos en Zona Norte de Veracruz Provoca Tráfico Lento

Afectación a la circulación

La situación impacta particularmente a los automovilistas que se dirigen hacia Cuernavaca, debido a que los vehículos involucrados permanecen ocupando parte de la carretera, lo que reduce el flujo vehicular y genera tránsito lento.

Hasta el momento, el incidente mantiene complicaciones para quienes circulan por este tramo de la Autopista del Sol, mientras se registran las afectaciones derivadas del choque múltiple ocurrido a la altura de El Polvorín.

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