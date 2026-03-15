Cortocircuito Provoca Incendio y Evacuación Masiva en la Colonia Malacates, Gustavo A. Madero

La tarde de este domingo se registró movilización de los cuerpos de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero tras reportarse un incendio al interior de una casa. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Privada Naranjos y San Ángel, en la colonia Malacates.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el fuego se originó en una casa de dos niveles. Al parecer, el incendio empezó por un cortocircuito.

Bomberos Sofocan Incendio en Columna del Metro en Congreso de la Unión en Venustiano Carranza

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México arribaron al sitio para combatir las llamas. Tras realizar las maniobras de enfriamiento y extinción, lograron sofocar el fuego.

El personal operativo de la SGIRPC implementó un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los cuerpos de rescate y salvaguardar la integridad de los vecinos y transeúntes.

Saldo y medidas preventivas

Como parte del protocolo de seguridad, se llevó a cabo la evacuación preventiva de 45 personas que se encontraban en las inmediaciones. Tras el control de la situación, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni muertes.

Especialistas en protección civil brindaron una serie de recomendaciones a los propietarios de la vivienda y a los vecinos para que revisen sus instalaciones eléctricas y prevenir incidentes.

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