Carreteras Bloqueadas Hoy en México: Autopistas con Afectaciones el 11 de Diciembre de 2025

¡Toma precauciones! Porque este jueves 11 de diciembre de 2025 hay afectaciones en algúnas carreteras del país. Te decimos cuáles son las vialidades afectadas, recuerda que hay miles de peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX).

Este jueves hay afectación a la circulación en algunas carreteras, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en las autopistas.

Además, ayer agricultores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano advirtieron que convocarán a un megabloqueo ncional al no alcanzarse ningún acuerdo con el gobierno. En los próximos días se definirá la fecha exacta de la movilización y subirán nuevamente a las carreteras.

Carreteras afectadas hoy 11 de diciembre de 2025

Hoy jueves así están las principales autopistas del país, de acuerdo con los últimos reportes de Capufe y la GN, especialmente en vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como son:

Carretera México-Querétaro: Hay presencia de peregrinos.

Carretera México-Pachuca: Hay presencia de peregrinos.

Carretera México-Cuernavaca: Hay presencia de peregrinos.

Carretera México-Toluca: Hay presencia de peregrinos.

