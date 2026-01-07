¿En Dónde Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? En Estos Tramos Hay Cierres Según Capufe y GN
Este miércoles, en diferentes tramos de carreteras hay cierres viales; consulta en dónde, según Capufe y la Guardia Nacional para que no se te haga tarde
La mañana de hoy, 7 de enero de 2026, comenzó con cierres en diferentes puntos y para que no se te haga tarde, en N+ te decimos la lista de carreteras bloqueadas para que consideres tus tiempos de traslado.
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) desde las primeras horas de este miércoles comenzaron los cierres viales en diferentes carreteras y si transitas por la México-Puebla, aquí puedes consultar cómo está el tráfico: ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 7 de Enero de 2026? Esto Reportan Capufe y GN.
Nota relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 7 de Enero de 2026?.
Considera que todos los días en N+ puedes revisar cómo está el avance en las autopistas en el país e información sobre las marchas y rutas alternas en la Ciudad de México (CDMX).
¿En dónde hay bloqueos de carreteras hoy?
A las 4:00 horas Capufe reportó cierre a la circulación en el kilómetro (km) 57 de la carretera Agua-Dulce, rumbo a Agua Dulce, debido a que ocurrió un accidente.
- 5:56 horas: en la Autopista La Rumorosa-Tecate kilómetro 108, rumbo a Tecate ocurrió un accidente, por lo que desvían a los conductores por la carretera libre en la Plaza de Cobro El Hongo.
