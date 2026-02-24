Caso Carlos Manzo: Cae Alan ‘N', Otro Implicado en Homicidio de Alcalde de Uruapan

Este martes, 24 de febrero de 2026, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó sobre la detención de un nuevo implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de un hombre identificado como Alan 'N'.

El día de ayer se hizo una detención, de Alan, es uno de los participantes también del día primero de noviembre, de estos hechos lamentables de Uruapan, se hizo esta detención ayer en la ciudad de Uruapan, parte del acompañamiento y seguimiento a estas acciones que se vivieron durante el día del hecho lamentable del primero de noviembre.

Noticia relacionada: Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz Presenta Denuncia contra 3 Personas en Fiscalía de Michoacán

Así fue la participación de Alan 'N' en el homicidio de Carlos Manzo

El fiscal Carlos Torres Piña explicó que Alan 'N' estuvo en acompañamiento con un líder de célula identificado como Baruc 'N', y que posteriomrnte son quienes privan de la vida a Fernando 'N' y Ramiro 'N', el 10 de noviembre.

Esto nos va permitir ir cerrando el círculo de investigación entre la información interna de quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde hacia con Armando 'N', quien coordinaba las actividades y uno de los actores intelectuales de este hecho lamentable.

El funcionario detalló que Alan 'N' "movió a varios personajes implicados en el homicidio de Carlos Manzo, entre ellos Ramiro 'N' y Fernando 'N', que son los que estuvieron en el cuadro principal de la ciudad, el día de los hechos.

Es quien los traslada, es quien los mueve a a diferentes lugares, entre ellos a Tiamba, que es donde se resguardan.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar