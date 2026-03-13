Fin de Semana Largo Marzo 2026: ¿Cuál Será el Clima en CDMX, Edomex y el Resto de México?

Fin de Semana Largo en marzo de 2026 y en N+ te decimos ¿cuál será el clima que se pronostica para la CDMX, Edomex y el resto de México.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en el Valle de México para el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo presenta un panorama de temperaturas variadas.

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Sábado 14 de marzo

Edomex

Durante la mañana, se prevé cielo despejado, ambiente fresco y presencia de bruma. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México.

CDMX

En la Ciudad de México se podrán presentar lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas), estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.

Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

VIDEO: Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

Domingo 15 de marzo

Edomex

Durante la mañana, se prevé cielo despejado, ambiente fresco y presencia de bruma. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México

CDMX

En la Ciudad de México, se esperan lluvias que estarán acompañadas de descargas eléctricas principalmente en el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 8 a 10 °C.

Viento de oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Se esperan lluvias y baja de temperatura para lunes 16 de marzo

Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas, para los días domingo y lunes, se prevé un descenso de #Temperatura en gran parte de #México (excepto en el occidente, sur y sureste).



Consulta el #Pronóstico completo en los gráficos. pic.twitter.com/OEHQtFEyLr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 13, 2026

Se prevé que para el lunes 16 de marzo, día de descanso oficial en México, aumente la probabilidad de lluvia, que podría alcanzar hasta 90% en algunas zonas del Valle de México.

También se espera un ligero descenso en las temperaturas, con máximas cercanas a 24°C a 26°C, mientras que las noches seguirán siendo frescas.

Precipitaciones podrían presentarse en forma de chubascos, rachas de viento e incluso granizadas aisladas

Pronóstico extendido a 96 horas en el país

Debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

Predominará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana.

Se prevé evento de surada en el noreste del territorio nacional y Veracruz.

El frente frío número 40 se extenderá con características de estacionario y ocasionará el fin de semana en el país los siguientes efectos.

Sábado 14 de marzo:

Lluvias

Se esperan chubascos y lluvias en los siguientes estados:

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Guerrero

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Vientos y tolvaneras

Chihuahua, se esperan vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras.

¿Dónde habrá viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h?

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Veracruz

Oleaje

Oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:

Baja California

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

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Con información de N+

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