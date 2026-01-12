Así Predicen el Clima 2026 con la Ceremonia de Las Cabañuelas

En comunidades de Yucatán, sacerdotes mayas mantienen viva la ceremonia de las cabañuelas, un método ancestral de observación climática que predice cómo comportará el clima durante 2026.

Esta práctica, con más de tres mil años de historia, combina rituales espirituales con el análisis detallado de la naturaleza y el movimiento de los astros.

Tiburcio, sacerdote maya de la región, encabezó recientemente la ceremonia conocida en lengua maya como “Xok K’íin”, que significa leer los días. A través de rezos, observación del cielo y del entorno natural, los sabios mayas interpretan señales que permiten prever lluvias, fríos intensos o periodos de calor a lo largo del año.

¿Cómo funcionan las cabañuelas mayas?

El cálculo tradicional se realiza durante los primeros días de enero. Cada jornada representa simbólicamente un mes del año:

El 1 de enero corresponde a enero; el 2, a febrero; y así sucesivamente hasta el 12 de enero, que representa diciembre.

Posteriormente, el conteo se invierte del 13 al 24 de enero, cada día vuelve a asociarse con los meses del año, pero en orden regresivo. Durante este periodo, los observadores registran cambios de temperatura, presencia de lluvias y señales del comportamiento animal, como aves o insectos, explicó Emilio Chan, sacerdote maya.

Cada año tenemos que ver el tiempo que va a ser para poder sembrar con tiempo. Están chillando, chillando los insectos, es que va a ser un frío grande.

Históricamente, las cabañuelas han sido fundamentales para que los pueblos mayas ajusten sus ciclos agrícolas, especialmente la siembra y la cosecha. Indicadores como el canto persistente de insectos o movimientos inusuales de animales han sido interpretados como anuncios de frentes fríos o temporadas adversas.

Ejemplos recientes han reforzado la credibilidad de este método ancestral. Durante enero de 2025, las cabañuelas anticiparon condiciones climáticas severas para los meses de otoño, lo que coincidió con lluvias intensas y fenómenos extremos registrados posteriormente en la región.

