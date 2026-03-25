¿Cuándo Salen los Resultados de Comemos Todos 2026? Link Oficial para Consultar Folios Validados

Ya cerró el plazo para actualizar los datos del programa "Comemos Tod@s 2026" de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Quintana Roo (SEBIEN). Si cumpliste con los requerimientos, en tiempo y forma, en N+ te adelantamos cuándo salen los resultados y cuál es el link para consultar los folios validados.

Recuerda que entre el 9 y 18 de marzo de 2026 tuvo lugar el periodo de actualización de datos de beneficiarios del apoyo del Bienestar que entrega 7,450 pesos.

De hecho, en una nota previa te explicamos quiénes debían actualizar sus datos para continuar recibiendo este beneficio económico, además de explorar la ubicación de los módulos donde había que hacer el trámite.

Según la SEBIEN Quintana Roo, los municipios donde este programa está vigente en 2026, son los siguientes:

Isla Mujeres

Lázaro Cárdenas

Benito Juárez

Puerto Morelos

Tulum

Playa del Carmen

Cozumel

José María Morelos

Felipe Carrillo Puerto

Othón Pompeyo Blanco

Bacalar

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¿Cuándo salen los resultados de "Comemos Tod@s 2026"?

Ahora bien, el Gobierno de Quintana Roo y la Secretaría del Bienestar, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria de dicho estado, detalló que una vez concluido el tiempo establecido en la convocatoria de actualización, deberán pasar 10 días hábiles para conocer los resultados.

Y será a través de la página oficial de la Agencia donde se publique la lista con los folios validados de las personas que resultaron beneficiarias. Allí se incluirá a las personas solicitantes, y las que actualizaron sus datos para continuar recibiendo este beneficio en 2026.

De modo que si la convocatoria cerró el pasado miércoles 18 de marzo, se prevé que sea el 1 de abril de 2026 cuando se comuniquen los resultados del programa "Comem@s Todos 2026".

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¿Dónde consultar los folios de las personas validadas? Link

Una vez que dé inicio el mes de abril, deberás visitar la página oficial de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la SEBIEN Quintana Roo en el link https://sebien.qroo.gob.mx/asaqroo/, para conocer el listado de folios de personas validadas.

Allí deberás buscar si el número que te fue asignado aparece entre los folios seleccionados para recibir el apoyo por 7,450 pesos.

¿Cuánto entrega el programa “Comemos Tod@s 2026” en Quintana Roo?

Es importante que tengas claro que existen dos modalidades de entrega del apoyo del Bienestar:

Canasta alimentaria: Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones.

Consiste en un paquete que contiene productos de la canasta básica con un valor de hasta 627.41 pesos, que se entrega de manera bimestral hasta por cinco ocasiones. Apoyo económico: consiste en la entrega de una tarjeta electrónica a los beneficiarios a través de la cual se recibe el depósito de 1,490 pesos, hasta por cinco ocasiones, es decir 7,450 pesos, para la adquisición de productos de la canasta básica.

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