‘Don Goyo’ Está de Fiesta: Celebran Así el Cumpleaños del Volcán Popocatépetl Hoy

Como cada 12 de marzo, cientos de pobladores y visitantes se reunieron en las faldas del Volcán Popocatépetl para festejar el cumpleaños de este coloso mexicano, conocido como ‘Don Goyo’.

Desde temprano, habitantes de Santiago Xalitzintla, así como visitantes nacionales y extranjeros, subieron a las faldas del volcán para realizar los rituales que se han pasado de generación en generación. Aquí te contamos cómo se celebra su cumpleaños.

El volcán Popocatépetl se ubica en el centro del país, entre los estados de México, Puebla y Morelos, muy cerca de la Ciudad de México.

Festejan cumpleaños del volcán Popocatépetl

La mañana de este jueves 12 de marzo de 2026, los pobladores asentados a las faldas del volcán iniciaron un festejo que consiste en llevarle ofrendas, pues hoy cumple aproximadamente 730 mil años más uno.

Alberto, mayordomo de la celebración, narró a N+ FORO que se trata de tradiciones y costumbres de Santiago Xalitzintla.

El hombre invitó a la ciudadanía a acompañar los rituales, en los que se lleva ofrendas y frutas al volcán Popocatépetl, para pedirle buenas cosechas, agua y también que esté tranquilo.

“Como pueblos tenemos esas tradiciones que nuestro ancestros, abuelos y bisabuelos, nos han plantado. Es un día especial, es un festejo mundial porque nos visita gente de varios estados y países que vienen a celebrar a Don Gregorio”, expresó.

Así, pobladores y visitantes disfrutarán de la fiesta, alimentos, fiesta, danza y música de banda que amenizarán el festejo.

En el sitio, se pudo ver a más de mil personas, que destacaron que vale la pena subir a las faldas del volcán para la celebración.

¿Por qué se festeja el 12 de marzo?

Esta tradición se basa en la leyenda de "Don Goyo", el nombre que habitantes de Santiago Xalitzintla le dieron al coloso.

Según esa leyenda, un hombre llamado Gregorio Chino Popocatépetl se apareció ante un habitante del pueblo un 12 de marzo, asegurando que podía predecir las erupciones del volcán.

Desde entonces se celebra al coloso esa fecha. Cada 12 de marzo, un grupo de habitantes sube al volcán y llevan ofrendas compuestas por comida, flores y regalos. Además se realiza una ceremonia y rituales para pedir una buena temporada de cultivos y mantener la actividad volcánica en calma.

