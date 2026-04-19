Continúan Labores de Rescate y Estabilización en la Mina Santa Fe, en Sinaloa

Durante la madrugada y la mañana de este domingo, los trabajos en la mina Santa Fe se mantuvieron de forma ininterrumpida como parte de las labores de rescate y estabilización.

Entre las acciones más relevantes, continúa la construcción de un tapón al interior de la mina, con el objetivo de reforzar y estabilizar una sección de la galería que presenta riesgos estructurales.

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Recorridos de inspección

De manera paralela, elementos de Defensamx, Secretaría de Marina, CFE Nacional, Protección Civil del Gobierno de Sinaloa e IMSS realizaron recorridos de inspección y revisión dentro de la mina, evaluando las condiciones para garantizar la seguridad de los equipos de trabajo.

Asimismo, se mantiene el avance en el retiro de material, lo que permitirá abrir paso dentro de la galería y continuar con las labores de localización del último minero que permanece desaparecido.

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