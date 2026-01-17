Descarrila Tren en Zacatecas, Quedan Volcados Nueve Vagones

Este sábado 17 de enero se registró el descarrilamiento de un tren en el cruce del fraccionamiento San Fernando, en el estado de Zacatecas, incidente que provocó la volcadura de nueve vagones y ocasionó daños de consideración en la infraestructura ferroviaria.

Tras el percance, autoridades de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al lugar para atender la emergencia, coordinar las labores de remoción y dar inicio a las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas del descarrilamiento. Hasta el momento, se informó que no se reportan personas lesionadas a consecuencia del incidente.

¿Cuáles Son las Posibles Causas del Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

En el sitio se encontraban dos trabajadores de seguridad de la empresa Ferromex, quienes presentaron crisis nerviosa, por lo que recibieron atención en el lugar.

Se riega el maíz

Derivado del accidente, toneladas de maíz —carga que era transportada por el ferrocarril— quedaron esparcidas en el área, lo que llevó a las autoridades a acordonar la zona del siniestro. Esta medida fue implementada tanto para evitar posibles actos de rapiña como para restringir el acceso de vecinos, ya que se trata de un área considerada de riesgo debido a los daños en las vías y a los trabajos que aún se realizan.

Las labores en el lugar continúan mientras se evalúa el impacto total del descarrilamiento y se llevan a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

Historias recomendadas:

Explota Tanque de Gas por Fuga en Una Casa en Coyoacán

Graban Riña Entre Policías y Repartidores sobre Viaducto Tlalpan en CDMX | Video