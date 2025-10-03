Detienen a Exalcalde de Xicohtzinco, Tlaxcala: Este Es el Caso por Homicidio de la Acusación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó hoy, 3 de octubre de 2025, que fue detenido, en Puebla, José Isabel ’N’, exalcalde de del municipio de Xicohtzinco.

José Isabel ’N’ gobernó el municipio de Xicohtzinco de 2017 a 2021

Llegó a la Presidencia Municipal de Xicohtzinco con el Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Noticia relacionada: Encuentran sin Vida y con Amenaza Escrita a Exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

¿Por qué detuvieron al exalcalde de Xicohtzinco?

La Fiscalía de Tlaxcala detalló que el expresidente municipal de Xicohtzinco fue arrestado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por un caso ocurrido en 2021.

El 6 de octubre de 2021, José Isabel 'N' "agredió con un arma de fuego a la víctima, provocándole diversas lesiones en el cuerpo", apuntó la Fiscalía de Tlaxcala.

Gracias a un operativo de inteligencia, agentes de investigación lograron su detención en el estado de Puebla, con apoyo de autoridades locales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT