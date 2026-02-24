Detienen 11 policías de Ecuandureo, Michoacán, Entre Ellos el director de Seguridad Pública
N+
A los policías detenidos es les aseguró diversas dosis de presunta metanfetamina
COMPARTE:
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 11 policías del municipio de Ecuandureo, por estar presuntamente relacionados con actividades ilícitas y posesión de drogas.
Cabre destacar que Eentre los detenidos se encentra el director de Seguridad Pública Municipal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Aseguran 107 Máquinas Tragamonedas en Michoacán; Esto Generan Grupos Delictivos con Minicasinos.
¿Cómo fue la detención de policías?
Según los primeros reportes, los elementos detenidos circulaban en dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, por lo que la Guardia Civil les realizó una inspección, durante recorridos implementados en la región Zamora.
A los policías detenidos es les aseguró diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.
Los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas conforme marca la ley.
Historias rcomendadas:
- ¿Cómo Fue la Captura de ‘El Mencho’? DEFENSA da Detalles del Operativo donde Fue Abatido
-
Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Identificado Genéticamente: FGR
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+
Rar