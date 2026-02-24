Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 11 policías del municipio de Ecuandureo, por estar presuntamente relacionados con actividades ilícitas y posesión de drogas.

Cabre destacar que Eentre los detenidos se encentra el director de Seguridad Pública Municipal.

¿Cómo fue la detención de policías?

Según los primeros reportes, los elementos detenidos circulaban en dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, por lo que la Guardia Civil les realizó una inspección, durante recorridos implementados en la región Zamora.

A los policías detenidos es les aseguró diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas conforme marca la ley.

Con información de N+

