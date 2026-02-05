Aseguran 107 Máquinas Tragamonedas en Michoacán; Esto Generan Grupos Delictivos con Minicasinos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ejecutó 16 órdenes de cateo en inmuebles del municipio de Maravatío, logrando asegurar 107 máquinas tragamonedas o “minicasinos”, utilizados por grupos delictivos para la captación ilícita de recursos.

Los cateos se llevaron a cabo principalmente en puntos estratégicos sobre la Autopista Guadalajara-Atlacomulco, así como en las carreteras Maravatío-Acámbaro y Maravatío-Morelia, como parte de una acción coordinada para desarticular esquemas de financiamiento criminal.

¿Cuánto generan los 'minicasinos' a los grupos delictivos?

Durante los cateos, fueron aseguradas 107 máquinas tragamonedas o "minicasinos", las cuales generaban ganancias estimadas:

Entre 12 mil y 14 mil pesos individuales por máquina, lo que representa una merma directa para la delincuencia organizada de 1 millón 498 mil pesos, al afectar de manera inmediata su flujo de recursos ilícitos.

Adicionalmente, durante las diligencias se aseguró evidencia relevante vinculada a actividades delictivas, consistente en:

Siete teléfonos celulares y 2 mil 877 pastillas de medicamento psicotrópico, fortaleciendo las líneas de investigación por delitos contra la salud y extorsión.

Cabe recordar que el ayer miércoles, 4 de febrero de 2026, fueron destruidas 803 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos operativos interinstitucionales.

Desde el inicio del programa, se han eliminado ya más de 3 mil máquinas, cerrando de manera sistemática una de las principales fuentes de financiamiento de economías criminales en la entidad.

