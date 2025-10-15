Golpe al CJNG: Detienen a Nazario "N", Acusado de Extorsionar y Vender Droga en Puebla y Jalisco
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que aseguraron armas de fuego, droga y vehículos
Hoy, 15 de octubre de 2025, detuvieron a Nazario "N", acusado de extorsionar y vender droga en Puebla y Jalisco, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Asimismo, detuvieron a Juan Martín "N" y Jorge Octavio "N", les aseguraron 186 cartuchos, 10 cargadores, 170 dosis de metanfetamina, cinco carros, uno de ellos blindado, así como dos equipos de cómputo.
La detención se dio con labores conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Las autoridades detallaron que los hombres forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025
Nota relacionada: Detienen a Humberto "N", "Beto Coca" y Luisa “N”, “La Señora”, Vinculados a La Barredora.
Llevan a cabo operativo en Guadalajara
El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, lugar donde fueron detenidos y aseguraron diversos objetos.
Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron que los operativos forman parte de la estrategia nacional de seguridad para debilitar a los grupos delictivos generadores de violencia y fortalecer la seguridad.
