Inicio Estados Golpe al CJNG: Detienen a Nazario "N", Acusado de Extorsionar y Vender Droga en Puebla y Jalisco

Golpe al CJNG: Detienen a Nazario "N", Acusado de Extorsionar y Vender Droga en Puebla y Jalisco

|

N+

-

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que aseguraron armas de fuego, droga y vehículos

Un hombre con los ojos cubiertos con una cinta negra.

Detuvieron a Nazario "N", integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: SSPC

COMPARTE:

Hoy, 15 de octubre de 2025, detuvieron a Nazario "N", acusado de extorsionar y vender droga en Puebla y Jalisco, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, detuvieron a Juan Martín "N" y Jorge Octavio "N", les aseguraron 186 cartuchos, 10 cargadores, 170 dosis de metanfetamina, cinco carros, uno de ellos blindado, así como dos equipos de cómputo. 

Video: Detienen a Nazario ’N’, Operador de Grupo Delictivo que Operaba en Jalisco y Puebla

La detención se dio con labores conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Las autoridades detallaron que los hombres forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).  

Nota relacionada: Detienen a Humberto "N", "Beto Coca" y Luisa “N”, “La Señora”, Vinculados a La Barredora.

Llevan a cabo operativo en Guadalajara 

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, lugar donde fueron detenidos y aseguraron diversos objetos. 

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron que los operativos forman parte de la estrategia nacional de seguridad para debilitar a los grupos delictivos generadores de violencia y fortalecer la seguridad. 

 

Historias recomendadas: 

FBPT

 

 

 

Inseguridad en PueblaNarcotráfico
Inicio Estados Detienen a nazario ramirez ramirez acusado de extorsionar y vender droga en puebla y jalisco