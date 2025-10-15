Hoy, 15 de octubre de 2025, detuvieron a Nazario "N", acusado de extorsionar y vender droga en Puebla y Jalisco, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, detuvieron a Juan Martín "N" y Jorge Octavio "N", les aseguraron 186 cartuchos, 10 cargadores, 170 dosis de metanfetamina, cinco carros, uno de ellos blindado, así como dos equipos de cómputo.

Video: Detienen a Nazario ’N’, Operador de Grupo Delictivo que Operaba en Jalisco y Puebla

La detención se dio con labores conjuntas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Las autoridades detallaron que los hombres forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

Nota relacionada: Detienen a Humberto "N", "Beto Coca" y Luisa “N”, “La Señora”, Vinculados a La Barredora.

Llevan a cabo operativo en Guadalajara

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, lugar donde fueron detenidos y aseguraron diversos objetos.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron que los operativos forman parte de la estrategia nacional de seguridad para debilitar a los grupos delictivos generadores de violencia y fortalecer la seguridad.

Historias recomendadas:

FBPT