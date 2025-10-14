Detienen a Humberto "N", "Beto Coca" y Luisa “N”, “La Señora”, Vinculados a La Barredora

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca en Tabasco, detuvieron a dos personas identificadas como Humberto "N", "Beto Coca" y Luisa Irasema “N”, “La Señora”.

Noticia relacionada: Dan Suspensión Definitiva a Hernán "N", Presunto Líder de La Barredora, Contra Orden de Captura

En recorridos de vigilancia, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, en el municipio de Centla, se logró la detención de "Beto Coca" de 46 años y Luisa Irasema “N, “La Señora”, de 44 años. Se les aseguraron bolsitas con droga y un vehículo.

VIDEO: Capturan en Jalisco a "El Viejón", Presunto Líder de "La Barredora" y Objetivo Prioritario

Ambos eran considerados objetivos prioritarios por la violencia que generaban en las regiones de Cunduacán y Centla; fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

"Beto Coca" es considerado presunto líder de plaza del grupo criminal La Barredora, así como su operador financiero en Tabasco.

En las últimas semanas se han llevado a cabo varias detenciones de integrantes del grupo criminal, la más importante la de Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. "El Comandante H", como también se le conocía fue expulsado de Paraguay, después de haber sido detenido en una región del país el pasado 12 de septiembre.

Historias recomendadas: