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Caen en Chiapas Dos de la Facción ‘Los Mayos’; Les Aseguran 2.8 MDP en Armas e Inmuebles

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Durante los cateos se aseguraron siete armas de fuego, cartuchos, cargadores, equipo táctico, medios de comunicación, dos vehículos y dos inmuebles

Felipe de Jesús ‘N’, detenio en Chiapas

Felipe de Jesús ‘N’, detenio en Chiapas. Foto: X @GabSeguridadMX

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Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron a dos presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, facción 'Los Mayos', durante varios cateos en Chiapas.

Los elementos Federales ejecutaron cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo, donde detuvieron a:

  • Carmen Yadira ‘N’ y Felipe de Jesús ‘N’, ambos integrantes de la estructura criminal, con presencia en la región fronteriza del estado. 

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Golpe a facción 'Los Mayos' por 2.8 millones de pesos

Durante los cateos se aseguraron siete armas de fuego, cartuchos, cargadores, equipo táctico, medios de comunicación, dos vehículos y dos inmuebles.

De acuerdo con líneas de investigación, los inmuebles cateados están relacionados con Horacio 'N', alias 'El Botanas', identificado como operador regional de la facción 'Los Mayos' en la frontera sur, dedicada al trasiego transnacional de droga proveniente de Centro y Sudamérica con destino a Estados Unidos. 

Esta acción representa una afectación estimada de 2.8 millones de pesos a la estructura operativa y financiera del grupo delictivo, además de debilitar su capacidad logística en una zona estratégica para sus operaciones ilícitas.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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